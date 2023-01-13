Молодая жительница Петрозаводска порадовала себя алкоголем прямо в магазине

За выходные дни росгвардейцы несколько раз выезжали на охраняемые объекты Карелии, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В воскресенье на пульт дежурного Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из гипермаркета города. Патруль Росгвардии выехал на место. По словам охранника заведения, неизвестный мужчина вынес из торгового зала алкогольную продукцию без оплаты.

Днем ранее в Медвежьегорске произошел аналогичный случай. Группа задержания Росгвардии установила, что женщина вынесла алкоголь через кассу и не заплатила.

А в пятницу вечером тревожной кнопкой воспользовались сотрудники другого гипермаркета Петрозаводска. Как сообщил охранник заведения, девушка, находясь в торговом зале, распивала спиртосодержащую продукцию. Общая сумма ущерба составила более 1,5 тыс. рублей.

Все нарушители задержаны представителями ведомства и доставлены в полицию.