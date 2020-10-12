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Молодая жительница района Карелии несколько часов плакала и выполняла приказы мошенников

Новости. Происшествия
09:42, 13 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/Syda Productions
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Мошенники оставили 25-летнюю жительницу Прионежья без денег и с долгами, сообщили в МВД Карелии.

Жителям Карелии ежедневно звонят злоумышленники. Их задача – ввести потенциальную жертву в стрессовую ситуацию. Под видом работников банков они пытаются лишить граждан денег и покоя. Характерный случай на днях произошел с представительницей Прионежского района.

На экране мобильного телефона 25-летней женщины высветился московский номер: "Здравствуйте, с Вами говорит менеджер банка. Вы являетесь нашим клиентом, и у Вас имеется наша банковская карта. Только что с нее пытались списать деньги в Хабаровском крае" – услышала она. Абонентка не на шутку встревожилась - на счете хранились 7 тысяч рублей, а вдруг какие-то злоумышленники лишат ее этих денег?

Жителям Карелии следует знать, что настоящие представители кредитно-финансовых учреждений никогда не беспокоят по таким поводам. Банк самостоятельно предпринимает действия для защиты карт. Поэтому самое разумное – не позволять кому-то подвергать себя стрессу и прекратить разговор. Остались сомнения? На банковской карте вы найдете номер горячей линии банка – позвоните по нему, так вы успокоитесь и поймете, что вас пытались ввести в заблуждение.

Но жительница Прионежья не сбросила вызов, а стала объясняться с лжебанкиром. Ей пояснили, что для сохранности средств на счете важно очень быстро предпринять ряд действий. Окончательно сбитая с толку, гражданка последующие несколько часов не прекращала разговаривать по телефону с "менеджерами". Плача, она выполняла бытовые действия – отправилась за ребенком в детсад, отвела его соседке, доехала до Петрозаводска, чтоб воспользоваться банкоматом – и все время находилась на связи с мошенниками. Женщину вынудили оформить кредитные обязательства, открыть виртуальную карту и перевести более 300 тысяч рублей на посторонний счет.

Примечательна такая деталь. Соседка пострадавшей, видя, что та крайне расстроена, пыталась узнать, что происходит. Но жертва мошенников, утирая слезы, не рассказала подробности. А, между тем, знакомая могла остановить, подсказать, что лучше обратиться в банк по официальным каналам, а не выполнять послушно указания, поступающие по телефону.

Когда молодая женщина поняла, что обманута, она обратилась в полицию по Прионежскому району. Полицейские проводят проверку по данному заявлению, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Тем временем, ей предстоит гасить кредитные обязательства.

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Комментарии

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Dima
2020-10-13 12:21:36
Ну я даже не знаю. Почему-то даже не жалко. Ладно б там данные карты сообщить, но как поверить, что нужно кредит оформить - это вообще. А для Кира верните расстрел. Он заслужил это право.
Вася
2020-10-13 10:10:05
Ах какая женщина,мне б такую.
кир
2020-10-13 09:51:42
Бездари не смогут ей помочь. А либералы расстрелы вернуть не хотят.
Гость
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