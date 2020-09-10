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Молодёжь обещает убрать со скоростью белок мусор в парке Петрозаводска

Новости. Общество
14:51, 11 Сентября 2020
фото: © ТАСС / Кирилл Кухмарь
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В столице Карелии состоится экологическая акция "Быстрее, чем белка!", в которой планирует принять участие городская молодежь.

19 сентября в 12 часов в парке Беличий Остров состоится молодёжный субботник "Быстрее, чем белка!", который пройдёт с применением технологии раздельного сбора мусора. Мероприятие приурочено к Всемирному дню чистоты. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"Белка - одно из самых быстрых животных. Собери весь мусор быстрее, чем белка! Самые активные участники, которые отсортируют больше всего отходов, получат призы от молодёжного центра "Смена", администрации Петрозаводска и партнёра акции", - сообщают организаторы.

Количество участников мероприятия ограничено. Зарегистрировать свою команду в составе не более 4-5 человек можно до 17 сентября включительно.

Место встречи команд - вход в парк со стороны Питкярантской улицы, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Ранее волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске.

 

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Комментарии

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елпидифор
2020-09-11 17:35:06
Партийцы придумывают, студиозы исполняют. Все, как при "развитом социализме" с "горячо любимым", ну, вы знаете - кем.
zanoza
2020-09-11 16:35:35
"Быстрее белок" вовлечены в рабский ,бесплатный труд, потому как мытутвласть не способна организовать работу коммунальных служб города так, чтобы в городе повсеместно было чисто.
Неравнодушный
2020-09-11 16:33:19
Полная белочка у молодёжи с метафорическими сравнениями.
grisha
2020-09-11 16:20:01
Когда-то (в начале взрослой жизни) красивая и более опытная девушка сравнила меня в быстроте с белкой. Это был не комплимент.
однозначно
2020-09-11 15:06:29
Это нормальная молодежь
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