Молодёжь обещает убрать со скоростью белок мусор в парке Петрозаводска

В столице Карелии состоится экологическая акция "Быстрее, чем белка!", в которой планирует принять участие городская молодежь.

19 сентября в 12 часов в парке Беличий Остров состоится молодёжный субботник "Быстрее, чем белка!", который пройдёт с применением технологии раздельного сбора мусора. Мероприятие приурочено к Всемирному дню чистоты. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"Белка - одно из самых быстрых животных. Собери весь мусор быстрее, чем белка! Самые активные участники, которые отсортируют больше всего отходов, получат призы от молодёжного центра "Смена", администрации Петрозаводска и партнёра акции", - сообщают организаторы.

Количество участников мероприятия ограничено. Зарегистрировать свою команду в составе не более 4-5 человек можно до 17 сентября включительно.

Место встречи команд - вход в парк со стороны Питкярантской улицы, сообщают в мэрии Петрозаводска.

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