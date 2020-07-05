Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

В минувшее воскресенье в центре столицы Карелии прошел шестой субботник по очистке реки Неглинка.

Известная петрозаводская ведущая Александра Сухова рассказала на своей странице в "Вконтакте" об экологической акции, которая прошла вчера у 17-ой гимназии и Екатерининской церкви. Ее инициатор - Анастасия Валовая. Вместе с друзьями она с мая по июль провела шесть субботников на реке Неглинка: за два убрали часть реки в Парке 50-летия Пионерской организации у Центрального рынка, за четыре - возле 17-ой гимназии и Екатерининской церкви.

"Настя рассказывает, что самое неприятное - находить в процессе уборки мертвых птиц. Наташа вспоминает десятки выловленных курток: "тянешь за рукав, страшно, вдруг там в куртке кто-то". Оля с юмором говорит про окупаемость проекта, недавно в реке нашли 7-ой I-Phone. Кстати, мешки и перчатки ребята покупают за свои деньги. В течение двух месяцев было обнаружено много антисанитарных точек обитания людей без постоянного дома, девчата вычистили все", - пишет Александра Сухова.

По словам ведущей, Анастасия Валова с друзьями вытащили мусор из реки в Парке 50-летия Пионерской организации, отнесли его сами в мусорные контейнеры. Крупногабаритный мусор оставили и сообщили в администрацию Петрозаводска по номеру телефона 051, сообщение передали в отдел экологии. Но с 12 июня мусор так и не вывезли.

"Всем интересно про I-Phone, наверное. Он на просушке, пока не включается. Спасибо огромное всем, кто начал это движение "чистая Неглинка", кто сегодня в дождь помог, подбодрил, сделал наш с вами город чище и лучше", - пишет Александра.

Ранее петрозаводчане очистили набережную Варкауса от мусора.