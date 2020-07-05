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Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО) 6
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Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 06 Июля 2020
фото: Александра Сухова/vk.com/suhovapro
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В минувшее воскресенье в центре столицы Карелии прошел шестой субботник по очистке реки Неглинка.

Известная петрозаводская ведущая Александра Сухова рассказала на своей странице в "Вконтакте" об экологической акции, которая прошла вчера у 17-ой гимназии и Екатерининской церкви. Ее  инициатор - Анастасия Валовая. Вместе с друзьями она с мая по июль провела шесть субботников на реке Неглинка: за два убрали часть реки в Парке 50-летия Пионерской организации у Центрального рынка, за четыре - возле 17-ой гимназии и Екатерининской церкви.

"Настя рассказывает, что самое неприятное - находить в процессе уборки мертвых птиц. Наташа вспоминает десятки выловленных курток: "тянешь за рукав, страшно, вдруг там в куртке кто-то". Оля с юмором говорит про окупаемость проекта, недавно в реке нашли 7-ой I-Phone. Кстати, мешки и перчатки ребята покупают за свои деньги. В течение двух месяцев было обнаружено много антисанитарных точек обитания людей без постоянного дома, девчата вычистили все", - пишет Александра Сухова.

По словам ведущей, Анастасия Валова с друзьями вытащили мусор из реки в Парке 50-летия Пионерской организации, отнесли его сами в мусорные контейнеры. Крупногабаритный мусор оставили и сообщили в администрацию Петрозаводска по номеру телефона 051, сообщение передали в отдел экологии. Но с 12 июня мусор так и не вывезли.

"Всем интересно про I-Phone, наверное. Он на просушке, пока не включается. Спасибо огромное всем, кто начал это движение "чистая Неглинка", кто сегодня в дождь помог, подбодрил, сделал наш с вами город чище и лучше", - пишет Александра.

Ранее петрозаводчане очистили набережную Варкауса от мусора.

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Комментарии

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кир
2020-07-06 11:12:12
Субботник - бесплатно. Рейтинг газете - тоже бесплатно. Такие мы есть. А мэрия в цифровом веке за деньги "работает".
Жора
2020-07-06 10:38:24
Молодцы! Там лет пять ничего не убиралось,если не больше...да и кому это нужно из той же мэрии или Петросовета?
Главное голосование организовать, а мусор ....лежит годами и будет лежать...пока вот такие энтузиасты, не желающие жить в грязи, не навидут порядок, будем ждать ,когда мусор ,собранный ребятами , вывезут....
тетка
2020-07-06 09:07:37
У мэрии щеки от стыда не покраснели?
кир
2020-07-06 08:45:18
Эти уборки должны делать за деньги. Нечего порнографию изображать. Пацаны моего квартала без работы изнывают.
Театральный критик
2020-07-06 08:22:41
В депутаты хочет
asusls
2020-07-06 08:08:57
"Всем интересно про I-Phone, наверное...." - Да, всем интересно, когда в полицию отнесете)
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