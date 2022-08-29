Молодежь Петрозаводска обучат технологиям волонтерской деятельности

В столице Карелии продолжается набор на специальный образовательный курс, посвященный волонтерской деятельности.

Детско-юношеский центр и Карельский центр развития добровольчества приглашают на обучающий курс для молодежи «Технологии волонтерской деятельности». Бесплатные занятия начнутся в сентябре и будут проходить два раза в неделю. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«В формате тренингов молодые люди познакомятся с актуальной информацией о добровольческом движении, создадут цифровой профиль волонтера, который поможет получить дополнительные баллы к ЕГЭ, попробуют себя в качестве добровольца в крупных организациях столицы Карелии и республики, смогут разработать социальный проект или принять участие в одном из предложенных», — говорится в сообщении.

Участников также ждет практика и помощь в качестве волонтеров.