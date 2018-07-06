14:52, 06 Июля 2018
Молодежка ОНФ в Карелии организует "Место для поцелуев" в День семьи, любви и верности
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Команда "Молодежки ОНФ" в Карелии 8 июля проведет акцию "Время поцелуев".
"Мы предлагаем всем жителям Петрозаводска посетить символическое "Место поцелуев" на Левашовском бульваре у Ротонды с 11 до 14 часов. Каждому частнику акции будет вручен специальный сертификат и фотография на память", - сообщается в паблике организации.
"С помощью нашего "Места для поцелуев"мы хотим обратить внимание на важность создания семьи, как одного из главных социальных институтов общества ", - пояснили организаторы.
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