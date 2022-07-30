Молодежная хоккейная команда из Карелии завоевала медали на всероссийском турнире

«СКА-Карелия» достойно выступила на предсезонном турнире Молодежной хоккейной лиги.

Об этом в соцсети написал директор директор олимпийского училища в Кондопоге Александр Воронов.

«Поздравляю команду Государственного училища олимпийского резерва „СКА-Карелия“ и главного тренера Евгения Пастернацкого с достойным выступлением (2-е место) на предсезонном турнире МХЛ, памяти летчика-космонавта Павла Беляева!», — рассказал о победе Алевсандр Воронов.

Отдельно директор училища поздравил Никиту Емельянова, которого признали лучшим игроком турнира.

Напомним, в этом году команда «СКА-ГУОР Карелия» из Кондопоги впервые выступит в серебряном дивизионе молодежной хоккейной лиги.