Молодежный совет "РКС-Петрозаводск" поздравил с наступающим Новым годом детей Заозерской школы

Уже несколько лет подряд Молодежный совет "РКС-Петрозаводск" в рамках проекта "Новогоднее чудо" организует праздник для младшеклассников "Заозерской общеобразовательной школы №10".

Среди учеников школы есть дети из малоимущих и социально неблагополучных семей, сироты. Сотрудники "РКС-Петрозаводск" рады подарим этим детям внимание, которое им так необходимо, и, конечно же, сказку: весь коллектив "РКС-Петрозаводск" собирает подарки для ребят, а Молодежный совет устраивает целое интерактивное представление для учеников младших классов.

Ребята вместе с Дедушкой Морозом и другими сказочными героями играют в шарады, собирают пазлы, соревнуются в меткости, ловкости и, разумеется, получают заслуженные подарки.

К сожалению, в этом году из-за запрета на массовые мероприятия, сказочные герои в гости к ребятам не пришли, но без подарков Молодежный совет детей не оставил. Для младших классов сотрудники "РКС-Петрозаводск" собрали сладкие подарочные наборы, и Молодежный Совет передал их в Заозерскую школу.

Так, 18 декабря ребята уйдут на новогодние каникулы с хорошим настроением – пусть этот Новый год будет особенным, камерным, но Дед Мороз и "РКС-Петрозаводск" про детей не забыли и передали им "сладкий" привет!