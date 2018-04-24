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Новости. Общество
11:06, 24 Апреля 2018
фото: Команды первокурсников

Молодежный Совет "РКС Петрозаводск" рассказал студентам об охране труда

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В рамках недели охраны труда в Петрозаводском техникуме городского хозяйства члены Молодежного Совета "РКС Петрозаводск" провели конкурс плакатов и викторину.

О конкурсе плакатов на тему "Средства индивидуальной защиты" студентам сообщили заранее, оценивало работы ребят профессиональное жюри АО "ПКС-Тепловые сети": технический директор Проккиев Алексей Анатольевич, заместитель начальника производственно-технического отдела Санфирова Ксения Владиславовна, инженер производственно-технического отдела Ларикова Оксана Александровна и специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности Илючек Эрнест Сергеевич.

Призы победителям конкурса плакатов вручили на тематической викторине. Первое место занял Сафронов Павел, студент первого курса, обучающийся по специальности "Теплоснабжение и теплотехническое оборудование", а Румана Данила, студента, обучающегося по специальности "Водоснабжение и водоотведение", жюри отметило как самого оригинального.


Победитель конкурса плакатов и жюри

В тематической викторине участвовали студенты трех специальностей: "Теплоснабжение и теплотехническое оборудование", "Водоснабжение и водоотведение" и "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции".

Члены Молодежного Совета "РКС Петрозаводск" объяснили первокурсникам, как важно соблюдать технику безопасности на рабочем месте.

Студенты отвечали на вопросы: как правильно оказать первую медицинскую помощь, где на представленных фотографиях есть нарушения при выполнении работ.

Первокурсники с энтузиазмом отгадывали загадки, сплоченно работали в командах. А если что-то не удавалось, Молодежный Совет всегда готов был подсказать и объяснить.

Встреча получилась и интересной, и полезной – без призов и приобретенных знаний никто не ушел! Соблюдение техники безопасности и норм охраны труда как со стороны работодателя, так и со стороны сотрудников необходимо, от этого зависит наше с вами здоровье, и "РКС Петрозаводск" еще раз обратили внимание студентов на то, как это важно.

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