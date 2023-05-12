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Молодого человека на севере Карелии наказали за несдержанность

Новости. Общество
08:05, 26 Мая 2023
фото: © unsplash

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Суд наказал рублем юнца-скандалиста в Костомукше, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши возбудила дело об административном нарушении — оскорблении — в отношении молодого человека, местного жителя.

Как выяснилось, в продуктовом магазине 20-летний костомукшанин в неприличной форме оскорбил работников торгового заведения. Материалы проверки были направлены на рассмотрение мировому судье.

Суд встал на сторону потерпевшей и назначил несдержанному юноше штраф — 3 тысячи рублей. Контроль за выплатой штрафа взяла на себя прокуратура.

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