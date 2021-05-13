Молодого жителя Карелии отправят за решетку за пьяные покатушки по городу на машине и без прав

В Сортавальском районе из-за руля достали пьяного 25-летнего водителя, который не имеет водительских прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС Сортавальского района отстранили от управления автомобилем Chery 25-летнего водителя - пьяного и не имеющего права управления транспортными средствами.

Нарушитель ожидает решения суда. В соответствии с законом ему предстоит понести наказание в виде ареста на срок от 10 до 15 суток или заплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться безучастными к дорожной безопасности. Не допустите трагедии: если стали свидетелем нарушения пьяным водителем - незамедлительно звоните в полицию - 102 или 112.