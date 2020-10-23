Пьяный водитель на машине без колеса устроил гонки с полицейскими

В Воронеже 28-летний пьяный водитель пытался скрыться от полицейских на машине без колеса.

В Воронеже пьяный россиянин устроил гонки с полицией на автомобиле без колеса, а при задержании еще и выпил пиво, сообщила Lenta.ru.

Произошедшее попало на видео, снятое одним из сотрудников ДПС, его опубликовало издание "Блокнот Воронеж".

На записи видно, как ярко-зеленый автомобиль едет по дороге, высекая искры, иногда выезжая на встречную полосу. В какой-то момент он останавливается. В следующем кадре показано, что у машины нет переднего колеса. Еще водитель во время осмотра автомобиля допивает пиво из бутылки, на этом запись заканчивается.

Как пишет "Блокнот Воронеж", автомобиль лишился колеса, когда наехал на бордюр.



Водителем оказался 28-летний житель Новоусманского района. В отношении него составили административные протоколы, суд назначил ему 10 суток ареста.