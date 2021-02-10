"Легко одет и дезориентирован": молодой человек пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске 22-летнего молодого человека, который ушел из дома и пропал.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Балдина Александра Сергеевича 1998 года рождения. Известно, что 10 февраля он ушел из дома на Перевалке и не вернулся.

По инфрмации группы поисково-спасательного отряда "Доброспас", срочность поиска обусловлена психическими проблемами пропавшего. Он легко одет и дезориентирован.

Приметы: на вид 22 года, рост 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко острижены, на лбу залысина.

Был одет: в темно-зеленую куртку, черный свитер с белыми полосками, черные брюки, имел темно-синюю шапку, был обут в черные сапоги.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать по номеру телефона: +7-981-402-06-14.

Фото сделано 8 лет назад.