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Новости. Культура
09:16, 20 Февраля 2018
фото: Е. Авраменко/фото: Д.Пичугина/ptj.spb.ru

Молодой критик из Петербурга возглавит жюри театрального конкурса Карелии "Онежская маска"

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Молодой, но уже известный театральный критик Евгений Авраменко (Санкт-Петербург) станет председателем жюри республиканского конкурса "Онежская маска", рассказали организаторы.

В состав жюри также войдут театроведы, театральные обозреватели и шесть актёров из шести коллективов.

В Международный день театра, 27 марта, состоится церемония награждения лауреатов Высшей республиканской театральной премии "Онежская маска". Это семнадцатая "Онежская маска", и в этом году она подведет итоги сезона 2016/2017 гг.

"В конкурсе участвуют все профессиональные театральные коллективы города: Музыкальный театр, Национальный театр, театр драмы "Творческая мастерская", негосударственный авторский театр Ad Liberum, Театр кукол Карелии, а также частный театр "ТКБ", - сказано в анонсе мероприятия.

Актерские работы будут оцениваться по восьми конкурсным номинациям: "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая мужская роль второго плана", "Дебют", "Лучшая роль в спектакле для детей" и "Лучший актёрский ансамбль".

"Кроме того, у жюри есть премия "Форс-мажор", название которой может меняться в зависимости от складывающейся ситуации", - отмечают организаторы.

Также будут вручены три специальных номинации: "Премия критиков",  "За честь и достоинство" и "За преданность театру".

Церемония награждения лауреатов начнётся 27 марта в 19 часов на сцене Национального театра Карелии.

Список номинантов

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