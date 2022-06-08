Молодой мотоциклист разбился в поселке Карелии (ФОТО)

В поселке Эссойла Пряжинского района произошло ДТП с участием мотоциклиста.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 23 июня в 11.30 на 72 километре автодороги «Петрозаводск–Суоярви», в поселке Эссойла, произошла авария с участием мотоцикла.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиль Toyota при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу TVS APACHE, двигавшемся в прямом направлении.

С полученными травмами 22-летний мотоциклист был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.