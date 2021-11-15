890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Молодой мужчина скрывается от следствия в окрестностях Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
12:52, 03 Декабря 2021
фото: © МВД Карелии

Новости партнеров

В Карелии разыскивается скрывшийся от полиции молодой человек, сообщили в МВД республики.

Полиция Пряжинского района разыскивает скрывшегося от органов следствия Степана Андреевича Г., 1995 года рождения, жителя Петрозаводска. Разыскиваемый подозревается в совершении преступления.

В отношении него была избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Может находиться в поселках Пряжинского района (поселок Чална и окрестности), а также Петрозаводске.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8 814 563 29 60, 8 906 207 75 88. Конфиденциальность гарантируется.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-03 13:23:42
Куда побежал с простым лицом? Посодют. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

Сегодня 13:38
Ничего лишнего - только деньги
Мало денег, возьмем у народа
Почему зарплату водителям троллейбусов в Петрозаводске собираются повышать за счет пассажиров?
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 16
30.11.2021 15:19
«Неудобная война» 5
29.11.2021 17:06
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 24
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»