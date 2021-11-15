Молодой мужчина скрывается от следствия в окрестностях Петрозаводска (ФОТО)

В Карелии разыскивается скрывшийся от полиции молодой человек, сообщили в МВД республики.

Полиция Пряжинского района разыскивает скрывшегося от органов следствия Степана Андреевича Г., 1995 года рождения, жителя Петрозаводска. Разыскиваемый подозревается в совершении преступления.

В отношении него была избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Может находиться в поселках Пряжинского района (поселок Чална и окрестности), а также Петрозаводске.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8 814 563 29 60, 8 906 207 75 88. Конфиденциальность гарантируется.