Молодой мужчина задохнулся в квартире в Петрозаводске – рядом тлел диван

Тело молодого человека обнаружено в квартире многоэтажки на Древлянке, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник, 19 октября, в 13.33 на пульт дежурно-спасательной службы МЧС поступил звонок с сообщением о том, что на бульваре Интернационалистов, 9 в Петрозаводске произошел пожар.

Прибывшие на вызов пожарные обнаружили на месте происшествия тело молодого мужчины. В комнате тлел диван и кресло. Возникший пожар потух до прибытия огнеборцев.

По словам пожарных, возможной причиной смерти мужчины могло стать отравление угарным газом, так как все окна в квартире были плотно закрыты.

Обстоятельства трагедии выясняются.