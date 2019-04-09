Молодой нарушитель на автомобиле протаранил ворота, скрываясь от ДПС в Карелии

В Прионежском районе водитель, пытаясь скрыться от ДПС, попал в аварию, сообщает УГИБДД по Карелии.

Водитель Opel Astra Caravan не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и продолжил ехать в направлении местечка Новое Лососиное. В посёлке, рядом с водонапорной станцией, нарушитель наехал на ворота закрытой территории. В результате водитель получил травму, пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Как выяснилось, за рулем был 20-летний петрозаводчанин, не имеющий прав на управление транспортным средством. Автомобиль в ГИБДД не зарегистрирован.