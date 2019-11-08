Молодой предприниматель работает при поддержке Корпорации развития Карелии

В настоящее время одним из приоритетных направлений развития экономики является стимулирование малого и среднего бизнеса.

В Карелии введены беспрецедентные меры государственной поддержки: в этом году республика вошла в пятёрку по России по привлечению федеральных средств на содействие МСП. Финансирование составило порядка 800 млн рублей, что в 10 раз больше, чем в 2018 году. Особое внимание уделяется новому для нашей страны направлению бизнеса – социальному предпринимательству.

Социальные предприниматели – это те, чья деятельность ориентирована на достижение общественно полезных целей, таких как, например, защита окружающей среды, создание льготных рабочих мест, улучшение условий жизни людей. При этом социальное предпринимательство не отрицает наличие коммерческого успеха.

Одним из социальных предпринимателей Петрозаводска является Зоя Жевнерова, которая недавно открыла своё дело – салон "Магия массажа". Зоя уже рассказала о том, как к ней пришла такая идея, как она нашла поддержку, в том числе и финансовую (и немаленькую – в размере 200 тысяч рублей) и какие планы хочет осуществить.

Её салон на Лесном проспекте, 53 уже начал принимать пациентов – взрослых и детей. Там появились профессиональные массажные столы, необходимое оборудование и принадлежности, для пациентов подготовлена расслабляющая музыка. Несмотря на то, что в Петрозаводске есть специалисты по детскому массажу, большинство из них, по словам Зои, работает на дому.

– Я принимаю клиентов в салоне, но пока не делаю релаксирующий массаж – в соседних помещениях ещё идут ремонтные работы, – рассказывает Зоя Жевнерова. – Но уже со следующей недели пациенты, с которыми я работала на дому, уже смогут приезжать сюда. Я заинтересована в том, чтобы помещение использовалось по максимуму.

– Я училась в студии массажного искусства у мастера Ларисы Кузнецовой, которой я очень благодарна. Детскому и классическому массажу я училась на мастер-классах в Москве. Понимаю, что в мой салон нужно набрать профессиональный персонал, ведь, когда массаж происходит в домашних условиях, пациенты на многое не обращают внимания, а салон – это совсем другое дело.

– Открыть собственное дело – непросто, я бы даже сказала, страшно, ведь нужно уйти с привычной работы, чётко продумать свою деятельность. Но я знаю, каким образом хочу развиваться: моя конечная цель – сделать реабилитационный центр. Думаю, у меня получится. Я запомнила слова одного из лекторов, выступавших на конференции "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге", где я побывала благодаря Корпорации развития Республики Карелия в октябре, сказал: "Если вы сомневаетесь, что у вас получится, значит, вы уже проиграли".

В будущем центре Зоя видит в своём центре порядка 20 профессионалов, которые с помощью массажа будут реабилитировать взрослых и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также в перспективе – бассейн для малышей. Такого центра в Петрозаводске ещё нет, поэтому Зоя наладила полезные деловые контакты, позволяющие перенять опыт коллег из Санкт-Петербурга. Сотрудники Корпорации развития Карелии готовы и дальше поддерживать Зою Жевнерову и помогать в становлении ее бизнеса.