Корпорация развития Карелии поддерживает социальных предпринимателей

При поддержке Центра инноваций в социальной сфере Корпорации развития Республики Карелия в Петрозаводске 26 октября открылся новый массажный салон – "Магия массажа".

Хозяйка салона – петрозаводчанка Зоя Жевнерова. В течение долгого времени Зоя осваивала различные массажные техники и применяла их на родственниках и знакомых. Вскоре после рождения ребенка она получила несколько сертификатов массажиста: ребенку нужен был массаж, но выяснилось, что в Петрозаводске либо работа массажиста стоит очень дорого, либо нужно выезжать с ребенком к специалисту в отдаленные районы, что Зое, не имеющей машины, было крайне неудобно.

– Я пошла учиться – сначала классическому массажу, затем детскому. Дома появился массажный стол, – рассказывает Зоя. – Когда выходила из отпуска по уходу за ребёнком на работу, задумалась о том, что в жизни пора что-то поменять. В июле этого года я прошла обучение по проекту "Азбука предпринимателя", которое проводила Корпорация развития Республики Карелия. 1 августа стал моим последним днем на предыдущей работе. Я обратилась в Центр занятости Петрозаводска для того, чтобы встать на учёт и в дальнейшем иметь возможность получать государственную поддержку в качестве индивидуального предпринимателя.

В августе Зоя защитила свой бизнес-план, получила финансовую поддержку в размере 200 тысяч рублей и начала переговоры с арендодателями и поставщиками оборудования. Кроме того, ее зачислили в Петрозаводский базовый медицинский колледж, где она будет учиться в ближайшие три года. Также Зоя учится в московской Школе адаптивного массажа Андрея Яковлева. В перспективе она хотела бы расширить поле деятельности, заниматься не только массажем, но и косметологией, в планах –создание реабилитационного центра для детей и взрослых с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Пока же помещение рассчитано на несколько рабочих мест массажистов, ещё здесь будут проводиться различные семинары и мастер-классы.

В середине октября благодаря поддержке Центра инноваций в социальной сфере Корпорации развития Зоя приняла участие в 25-й женской конференции "Восток и Запад встречаются в Петербурге", где поучаствовала в работе интересных секций и нашла полезные контакты.

– Теперь мы поддерживаем её как состоявшегося предпринимателя, помогаем продвинуть бизнес, приглашаем на все мастер-классы и тренинги, которые для нее бесплатны. В ноябре мы пригласили Зою на очередную акселерационную программу, – говорит менеджер Центра инноваций в социальной сфере Корпорации развития Республики Карелия Гаянэ Аветисян.

Центр инноваций в социальной сфере Корпорации развития открылся только в этом году, но уже сейчас плотно работает с целым рядом социальных предпринимателей. В 2019 году вышел федеральный закон о социальном предпринимательстве, регламентирующий предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, способствующую решению социальных проблем граждан и общества. Сюда относятся образовательные, медицинские, реабилитационные, досуговые услуги для разных категорий граждан: детей, инвалидов, пенсионеров. Кроме того, социальная поддержка предусмотрена для предпринимателей, которые привлекают для работы в своей команде людей с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей и т.д. Такую поддержку может получить и Зоя Жевнерова в случае, если ее планы по созданию реабилитационного центра осуществятся.