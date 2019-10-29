Подписаться
Новости. Политика
09:43, 29 Октября 2019

Корпорация развития Карелии поддерживает социальных предпринимателей

Загрузка...

При поддержке Центра инноваций в социальной сфере Корпорации развития Республики Карелия в Петрозаводске 26 октября открылся новый массажный салон – "Магия массажа".

Хозяйка салона – петрозаводчанка Зоя Жевнерова. В течение долгого времени Зоя осваивала различные массажные техники и применяла их на родственниках и знакомых. Вскоре после рождения ребенка она получила несколько сертификатов массажиста: ребенку нужен был массаж, но выяснилось, что в Петрозаводске либо работа массажиста стоит очень дорого, либо нужно выезжать с ребенком к специалисту в отдаленные районы, что Зое, не имеющей машины, было крайне неудобно.

– Я пошла учиться – сначала классическому массажу, затем детскому. Дома появился массажный стол, – рассказывает Зоя. – Когда выходила из отпуска по уходу за ребёнком на работу, задумалась о том, что в жизни пора что-то поменять. В июле этого года я прошла обучение по проекту "Азбука предпринимателя", которое проводила Корпорация развития Республики Карелия. 1 августа стал моим последним днем на предыдущей работе. Я обратилась в Центр занятости Петрозаводска для того, чтобы встать на учёт и в дальнейшем иметь возможность получать государственную поддержку в качестве индивидуального предпринимателя.

В августе Зоя защитила свой бизнес-план, получила финансовую поддержку в размере 200 тысяч рублей и начала переговоры с арендодателями и поставщиками оборудования. Кроме того, ее зачислили в Петрозаводский базовый медицинский колледж, где она будет учиться в ближайшие три года. Также Зоя учится в московской Школе адаптивного массажа Андрея Яковлева. В перспективе она хотела бы расширить поле деятельности, заниматься не только массажем, но и косметологией, в планах –создание реабилитационного центра для детей и взрослых с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Пока же помещение рассчитано на несколько рабочих мест массажистов, ещё здесь будут проводиться различные семинары и мастер-классы.

В середине октября благодаря поддержке Центра инноваций в социальной сфере Корпорации развития Зоя приняла участие в 25-й женской конференции "Восток и Запад встречаются в Петербурге", где поучаствовала в работе интересных секций и нашла полезные контакты.

– Теперь мы поддерживаем её как состоявшегося предпринимателя, помогаем продвинуть бизнес, приглашаем на все мастер-классы и тренинги, которые для нее бесплатны. В ноябре мы пригласили Зою на очередную акселерационную программу, – говорит менеджер Центра инноваций в социальной сфере Корпорации развития Республики Карелия Гаянэ Аветисян.

Центр инноваций в социальной сфере Корпорации развития открылся только в этом году, но уже сейчас плотно работает с целым рядом социальных предпринимателей. В 2019 году вышел федеральный закон о социальном предпринимательстве, регламентирующий предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, способствующую решению социальных проблем граждан и общества. Сюда относятся образовательные, медицинские, реабилитационные, досуговые услуги для разных категорий граждан: детей, инвалидов, пенсионеров. Кроме того, социальная поддержка предусмотрена для предпринимателей, которые привлекают для работы в своей команде людей с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей и т.д. Такую поддержку может получить и Зоя Жевнерова в случае, если ее планы по созданию реабилитационного центра осуществятся.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Яков
2019-10-29 11:55:48
Классно, вот и корпорация "пригодилась", не зря 60.000.000 р. в год на " зарплату" тратят, плюс "командировки по обмену опытом", ещё пару массажных салонов открыть и можно повышение зарплат запрашивать?! Шесть!!! директоров корпорации сменились за такой короткий срок её существования, сколько протянет нынешний? можно ставки делать?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
23.10.2019, 14:30
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг

Аналитика

28.10.2019 13:20
Политкухня
Если нарежут по-новому 1
Изменение пропорции, применяемой в избирательной системе, несет риски для всех участников выборов.  
"Я взбесился и убил" 4
25.10.2019 10:56
Гендиректор "Кареллеспрома" захотел получить миллион с заслуженного журналиста Карелии 20
25.10.2019 10:27
Игорь Корсаков: "Такие вопросы не решаются по мановению волшебной палочки" 9
24.10.2019 09:57
Все страхование построено на репутации
23.10.2019 16:40
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2019 15:47
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 6
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 2
25.10.2019 13:56
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»