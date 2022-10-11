Молодой рецидивист в Карелии за кражу отправился в колонию особого режима

Суд отправил в колонию жителя Прионежского района, «обчистившего» соседей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Прионежском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя.

Как было установлено, в декабре 2021 года неработающий 27-летний мужчина вскрыл замок и проник в дом односельчан, откуда вынес деньги и имущество на общую сумму 30 тысяч рублей. Для потерпевших такой ущерб оказался значительным.

Преступление какое-то время оставалось нераскрытым, пока злоумышленник не начал продавать украденное. Тогда полицейские установили его личность.

Содержавшийся под стражей мужчина признал вину и сотрудничал со следствием. В итоге суд приговорил его к трем годам исправительной колонии особого режима. Также с него взыскали ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.