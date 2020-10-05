Молодой турист из Санкт-Петербурга полюбовался красотами Петрозаводска и попал на мошенников

Мошенники в Петрозаводске дважды нажились на 22-летнем туристе из Санкт-Петербурга, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №1 Петрозаводска поступило заявление от 23-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он рассказал, что его постигли неприятности.

Приехав в Петрозаводск полюбоваться местными красотами, он оказался в одном из ночных заведений города. Вернувшись домой, молодой человек обнаружил, что пропали документы, деньги, ключи от квартиры и машины.

В полицию с заявлением об этом факте он обратился, а заодно решил поискать пропажу самостоятельно. Для чего в соцсети разместил объявление о вознаграждении нашедшему его имущество.

Ему позвонила некая девушка, которая сообщила, что готова вернуть разыскиваемые вещи. Правда, перед этим она попросила перевести ей 10 тысяч рублей. Совершив перевод, но так и не дождавшись повторного звонка, житель города на Неве ответил на ещё один телефонный звонок. На этот раз другая собеседница попросила вознаграждение за ссылку на контакт человека, который якобы нашел утерянные вещи. Свое посредничество незнакомка оценила в шесть тысяч рублей.

Молодой человек перевел требуемую сумму, но дальнейшего развития ситуация так и не получила. Поняв, что в обоих случаях он имел дело с лицами, которые преследовали преступные цели, гость республики обратился в полицию Петрозаводска еще раз.

Полиция Карелии напоминает! При общении по телефону с неизвестными вам людьми не торопитесь совершать денежные переводы. В случае, если вам предлагают перевести предоплату за возврат ваших вещей, избегая личной встречи, то есть огромная вероятность, что это мошенническая схема.