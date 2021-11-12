Молодой водитель пострадал в аварии на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

Легковушка влетела в грузовик на трассе в Пряжинском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Пряжинском районе на 391 километре федеральной автодороги «Кола» произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

Авария произошла 15 декабря в 22.55 вечера. Автомобиль Opel Astra занесло при прохождении поворота, и он столкнулся со встречным грузовиком Volvo в составе с полуприцепом. От удара легковушку отбросило на силовое ограждение.

В результате аварии 24-летний водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.