Молодой водитель "Жигулей" пострадал в аварии в центре Петрозаводска

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ДТП с пострадавшими произошло в центре Петрозаводска, сообщили в ГИБДД Карелии.
В субботу, 19 октября, в 23.11 на улице Куйбышева в Петрозаводске, в районе дома №18, 37-летний водитель, управляя автомашиной Renault Sandero, при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с двигавшейся впереди автомашиной "ВАЗ-2103" и выполнявшей поворот налево.
В результате ДТП 23-летний водитель "ВАЗ" получил телесные повреждения. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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