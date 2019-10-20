Молодой водитель "Жигулей" пострадал в аварии в центре Петрозаводска

ДТП с пострадавшими произошло в центре Петрозаводска, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 19 октября, в 23.11 на улице Куйбышева в Петрозаводске, в районе дома №18, 37-летний водитель, управляя автомашиной Renault Sandero, при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с двигавшейся впереди автомашиной "ВАЗ-2103" и выполнявшей поворот налево.

В результате ДТП 23-летний водитель "ВАЗ" получил телесные повреждения. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.