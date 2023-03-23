Молодой житель Карелии разбушевался в петрозаводской больнице

Очередную партию нарушителей задержали бойцы Росгвардии.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, в среду сотрудники вневедомственной охраны задержали нескольких нарушителей.

Ночью наряд выехал по сигналу тревоги в одну из больниц города. Один из посетителей мешал работе учреждения, ругаясь матом и проявляя агрессию. Нарушителем оказался 22-летний житель поселка Чална.

Вечером в одном из гипермаркетов Петрозаводска остановили женщину, пытавшуюся под курткой пронести мимо кассы продукты питания и косметику.

А в одном из магазинов на Октябрьском проспекте неизвестный мужчина и девушка вынесли несколько упаковок шоколада. Охрана остановила их на выходе — мужчина успел скрыться, а девушку группа задержания обнаружила недалеко от магазина.