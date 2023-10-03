Молодой житель Карелии в маске ради денег направил пистолет на школьника

Грабитель, называющий себя «талантливым мастером массажа», совершил преступление в Ленинградской области.

Десятиклассник не дошел ста метров до дома в Пушкине. Мужчина с пистолетом проводил его до банкомата. Об этом пишет Фонтанка.ру.

16-летний житель Ростовской улицы обратился в полицию накануне около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 октября. Десятиклассник рассказал, как около трех возвращался домой и встретил мужчину. Тот, по предварительной информации, наставил на школьника пистолет и довел его банкомата. Там он заставил подростка снять наличность (2 тысячи рублей) с карты и отдать ему.

Обидчика пострадавший описал как молодого мужчину в медицинской маске, оранжевой толстовке и светлых штанах.

Подозреваемого уже к девяти вечера задержали рядом с местом преступления. Он оказался 25-летним жителем Карелии. В Сети мужчина предлагает услуги массажа, отмечая, что в этом у него талант. Себя он называет мастером спорта по тяжелой атлетике.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».