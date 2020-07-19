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Молодой житель Карелии выпил и совершил сразу два уголовных преступления

Новости. Криминал
10:20, 20 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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Молодой человек приехал в Петрозаводск с района, выпил и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 35-летнего горожанина. Мужчина указал, что неизвестный в ночное время пытался угнать его авто и похитил аккумулятор.

Участковый уполномоченный полиции Петрозаводска выяснил детали произошедшего и установил подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Пряжинского района.

В полиции молодой человек рассказал, что возвращался вечером из питейного заведения. Дорога была длиной, а по пути он заметил отечественный автомобиль. Сначала он попытался завести машину и на ней продолжить свой путь. Но его действия привели только к тому, что он сломал замок зажигания.

После этого он вышел из авто, открыл капот и похитил аккумулятор. С ним подозреваемый покинул место происшествия, вернулся в свой поселок.

Аккумулятор, по его словам, он потерял где-то в дороге.
Возбуждены уголовные дела по фактам кражи и покушению на угон.

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