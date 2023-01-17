Молодой житель Карелии, живущий с матерью, оригинально решил стать богаче

Манипуляции с чужой вещью подвели молодого человека под статью, сообщили в прокуратуре Карелии.
В Суоярвском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в краже с банковского счета.
В ноябре к матери обвиняемого — а он жил в ее квартире — пришла знакомая. Она оставила телефон, принадлежавший ее сожителю, заряжаться в комнате, а сама ушла на кухню.
В это время молодой человек с помощью двух операций на чужом телефоне перевел себе 25 тысяч рублей со счета владельца гаджета. Деньги он впоследствии потратил.
Теперь любителя чужих денег может ожидать до 6 лет лишения свободы.
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