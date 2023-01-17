Молодой житель Карелии, живущий с матерью, оригинально решил стать богаче

Манипуляции с чужой вещью подвели молодого человека под статью, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Суоярвском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в краже с банковского счета.

В ноябре к матери обвиняемого — а он жил в ее квартире — пришла знакомая. Она оставила телефон, принадлежавший ее сожителю, заряжаться в комнате, а сама ушла на кухню.

В это время молодой человек с помощью двух операций на чужом телефоне перевел себе 25 тысяч рублей со счета владельца гаджета. Деньги он впоследствии потратил.

Теперь любителя чужих денег может ожидать до 6 лет лишения свободы.