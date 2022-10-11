Молодой житель Петрозаводска позарился на колбасу и зубную щетку

Росгвардейцы поймали нарушителей в двух магазинах Карелии.
Как сообщили в Росгвардии Карелии, ночью 3 ноября на пункт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из гипермаркета.
Приехавший на место наряд Росгвардии выяснил, что неизвестный молодой человек пронес под курткой мимо кассы товар. Нарушителем оказался 20-летний петрозаводчанин, а его добычей — колбаса, напитки и зубная щетка.
Ранее похожий инцидент был зарегистрирован в Сегеже. Там товар мимо кассы попытался пронести 39-летний местный житель.
Обоих задержанных доставили для разбирательства в отделение полиции.
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