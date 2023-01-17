Молодой житель Петрозаводска угрожал избить сотрудников алкомаркета

За минувшие выходные сотрудники Росгвардии Карелии задержали несколько нарушителей.
В минувший уикенд наряд вневедомственной охраны несколько раз выезжал в один из гипермаркетов Петрозаводска.
Так, в частности, росгвардейцы выяснили, что неизвестная взяла с полки продукты на тысячу рублей, сложила их в пакет и прошла мимо кассы.
Также тревожной кнопкой воспользовались работники одного из алкомаркетов. По словам администратора, молодой человек мешал работе персонала, предъявлял различные требования и угрожал физической расправой. Дебоширом оказался 19-летний петрозаводчанин.
Всех задержанных отвезли в полицию, рассказали в Росгвардии Карелии.
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