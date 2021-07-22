Молодой житель Петрозаводска взял на чужое имя кредит в 125 тысяч и устроил пьяную гулянку в сауне с девочками

Отдохнувший на полную катушку рецидивист найден и привлечен к уголовной ответственности, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 50-летний горожанин. Мужчина рассказал, что кто-то похитил его телефон, а после взял кредит на его имя в приложении. Общий ущерб составил 135 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 27-летнего подозреваемого и события произошедшего. По версии полиции, мужчина отдыхал с друзьями и, пока заявитель спал, похитил его телефон. После вся компания отправилась в сауну. Там подозреваемый воспользовался похищенным имуществом и оформил кредит в приложении банка на 125 тысяч рублей. За помощью обратился к девушке администратору: перевел деньги ей на счет, а после с ее банковской картой отправился к терминалу и обналичил средства.

Сам ранее судимый петрозаводчанин рассказал оперативникам, что смартфон потерял, а деньги потратил на досуг: посещение саун с алкоголем и девушками.

Возбуждены и расследуются уголовные дела о краже и краже с банковского счета.