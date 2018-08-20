Молодые деревья высадили на месте несанкционированной свалки в Ялгубе

В деревне Ялгуба на месте несанкционированной свалки, ликвидированной в июле, посадили 10 елей, сообщает ООО "Автоспецтранс".

Участники акции надеются, что при виде высаженных елей у людей больше не появится желание выбрасывать мусор там, где не положено.

Всего по дороге Ялгуба-Суйсарь было выявлено четыре несанкционированные свалки общим объемом порядка 450 куб.м. На сегодняшний день все они ликвидированы.