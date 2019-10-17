Молодые кадры приняли в "боевые" ряды скорой помощи (ВИДЕО)

Более 80% выпускников петрозаводского медицинского колледжа в этом году трудоустроены по специальности.

Журналисты "Сампо-360" сняли сюжет о том, как готовят молодые кадры и принимают в "боевые" ряды на станцию скорой помощи.

"В последние годы молодые фельдшеры, выпускники медколледжа Петрозаводска, все чаще приходят работать и на станцию скорой помощи", - отметила заместитель главного врача по ССП Татьяна Смолина

Опытные сотрудники помогают освоиться в нелегкой профессии.

"Когда студенты медколледжа проходят практику, - объяснила Татьяна Смолина. – я говорю врачам присмотритесь к этим-то практикантам, потому что они будут работать у нас. Мы их мучаем больше, чем других. И когда они приходят к нам, мы о них уже знаем. Это хорошая практика в Медколледже, что сначала мы знакомимся с ними, имеем представление и только потом берем к себе на работу".

Что рассказали молодые сотрудники "скорой" о первых месяцах работы, смотрите в репортаже.