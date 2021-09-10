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Молодые люди из Карелии сбывали фальшивые купюры в Новороссийске

Новости. Криминал
14:02, 13 Сентября 2021
фото: © Максим Тихонов / ТАСС

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В Новороссийске перед судом предстанут жители Карелия за серию краж, грабеж и сбыт фальшивых купюр, сообщили в МВД России по Краснодарскому краю.

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Карелия в возрасте 29 и 32 лет.

По данным следствия, обвиняемые совершили серию краж из магазинов в Новороссийске и Краснодаре. Молодые люди похитили ювелирные изделия, мобильные телефоны, наручные часы, а также открыто завладели деньгами из кассы магазина города-курорта. Общая сумма ущерба составила более 450 000 рублей.

Также установлена причастность подозреваемых к трем фактам сбыта фальшивых купюр номиналом в 5000 рублей в торговых точках Новороссийска.

Злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодым жителям Карелии грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, гастролер в глубинке Карелии сбывал фальшивые деньги.

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Комментарии

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Изя
2021-09-13 14:05:17
Карелы в плохом всегда впереди россеи всей , а в хорошем в опе )))
Гость
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