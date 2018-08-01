Молодые специалисты не желают работать в лесной отрасли Карелии, заявляют власти

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии отмечает низкий интерес молодежи к работе в лесу и, как следствие, кадровый дефицит в лесной отрасли.

"Молодые специалисты не желают работать в лесной отрасли республики из-за отсутствия материальных стимулов. Об этом заявил замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев на площадке Национального лесного форума в Петрозаводске, передает сайт Минприроды республики", - сообщают "Вести Карелии".

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