Молодых и здоровых жителей Карелии приглашают на обучение в военный вуз Росгвардии

Проводится отбор кандидатов для поступления в Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности».

В институт принимаются юноши (граждане Российской Федерации), имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, годные по состоянию здоровья, психологическим данным и физической подготовленности к обучению в военно-учебном заведении, прошедшие проверку в МВД и ФСБ.

Для определения индивидуальных психологических качеств кандидаты подвергаются тестированию, а для оценки физической подготовленности — практической проверке по нормативам.

Для поступающих в военный институт установлен возраст: из числа граждан, не проходивших военную службу — от 16 до 22 лет; граждан; прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу — до 24 лет.

По вопросам поступления, профессионального отбора и перечня вступительных испытаний обращаться в Управление Росгвардии по Республике Карелия: тел.: +7 (8142) 35-35-77, Петрозаводск, ул. Советская, д. 22, каб. 304. E-mail: petrovma@rosgvard.ru.