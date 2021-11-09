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Молодых лидеров из Карелии наградят премией

Новости. Общество
18:00, 09 Ноября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Стартовал прием заявок на ежегодную «Премию Ю», сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Мэрия Петрозаводска со ссылкой на молодежный центр «Смена» сообщает о старте конкурса на присуждение «Премии Ю». К участию в отборе кандидатов на награду за успехи в сфере молодежной политики приглашают активистов в возрасте от 14 до 35 лет.

В конкурсе представлены следующие номинации: «Медиаактивист года», «Волонтер года», «Лидер года», «Молодой специалист года», «Талант года» «Общественный деятель года», «Событие года», «Проект года», «Объединение года».

Сообщается, что отбор кандидатов проводит экспертная комиссия на основе оценки представленных материалов (анкеты и портфолио), а также другой информации, связанной с социально значимой работой активиста.

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