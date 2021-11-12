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Молодых жителей Карелии приглашают служить в Чечню за 42 тысячи рублей

Новости. Общество
17:40, 19 Ноября 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

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Росгвардия приглашает физически развитых жителей республики на службу по контракту в городе Грозный.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Республике Карелия, в ведомстве продолжается отбор граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту на территории Чеченской Республики в городе Грозном.

Кандидаты должны быть физически развиты, с законченным основным общим образованием, без судимости и привлечения к уголовной ответственности, в возрасте от 19 до 35 лет.

Денежное довольствие, в зависимости от занимаемой воинской должности, звания, выслуги лет — от 42 тысяч рублей. Предпочтение отдается кандидатам, владеющим водительскими правами различных категорий. Также в приоритете специальности в области связи, артиллерии, медицины, общественного питания.

Узнать всю интересующую информацию можно в Управлении Росгвардии по Республике Карелия по адресу: Петрозаводск, ул. Советская, 22. Также можно позвонить по телефону 8(8142)35-35-77 или отправить письмо на электронную почту petrovma85@list.ru.

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