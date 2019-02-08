Молодым людям в Карелии предлагают стать послами Победы

Молодежь Карелии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе "Послы Победы" 2019, сообщили а правительстве республики.

С 4 февраля по 5 апреля "Волонтеры Победы" проводят Всероссийский конкурс среди добровольцев "Послы Победы. Москва". Победители примут участие в организации ключевых событий празднования 74-летия Дня Победы в Москве – Парада Победы и шествия "Бессмертного полка".

Стать участником конкурсного отбора может любой гражданин России в возрасте от 18 до 30 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности. Чтобы увеличить свои шансы в конкурсе, будущему "Послу Победы" необходимо максимально подробно описать свой волонтерский опыт и прикрепить к заявке рекомендательные письма и награды.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте https://волонтёрыпобеды.рф/, а также разместить публикацию на личной странице в социальной сети Вконтакте или Instagram с ответом на вопрос: "Почему именно я должен стать победителем конкурса "Послы Победы"?".

Сообщение должно содержать ссылку на официальную группу Движения "Волонтеры Победы" https://vk.com/vsezapobedu и хештеги конкурса #ПослыПобеды и #ВолонтерыПобеды. Заявки на участие будут приниматься до 4 марта включительно.

С 5 марта по 5 апреля пройдёт второй конкурсный этап, включающий в себя собеседование с экспертным жюри, в которое войдут члены Центрального штаба "Волонтеров Победы", лидеры крупных добровольческих организаций и представители партнерских организаций Движения.

Конкурс проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи".