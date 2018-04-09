Молодым мамам прибавят три балла к ЕГЭ

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Минобрнауки предлагает изменить порядок учета индивидуальных достижений при поступлении в вузы.
Молодым мамам, которым не больше 23 лет, и впервые получающим высшее образование в бакалавриате или специалитете, предлагается прибавлять до трех баллов, пишет "Российская газета".
Документ сейчас находится на общественном обсуждении. Если он будет принят, то вступит в силу через год, речь идет о 2019- 2020 учебных годах.
Сейчас в качестве индивидуальных достижений вузы учитывают победу в олимпийских играх, значок ГТО, отличный аттестат или диплом, некоторые вузы дают дополнительные баллы за сочинение, разные олимпиады и волонтерскую работу.
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