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Новости. Общество
21:05, 09 Апреля 2018

Молодым мамам прибавят три балла к ЕГЭ

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Минобрнауки предлагает изменить порядок учета индивидуальных достижений при поступлении в вузы.

Молодым мамам, которым не больше 23 лет, и впервые получающим высшее образование в бакалавриате или специалитете, предлагается прибавлять до трех баллов, пишет "Российская газета".

Документ сейчас находится на общественном обсуждении. Если он будет принят, то вступит в силу через год, речь идет о 2019- 2020 учебных годах.

Сейчас в качестве индивидуальных достижений вузы учитывают победу в олимпийских играх, значок ГТО, отличный аттестат или диплом, некоторые вузы дают дополнительные баллы за сочинение, разные олимпиады и волонтерскую работу.

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