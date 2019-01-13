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Новости. Общество
19:40, 13 Января 2019
фото: pixabay

Молоко уже не то: маркировка молочной продукции изменится

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С 11 января в России изменились требования к маркировке молочной продукции.

Так, если в молоке или сметане содержатся растительные жиры, то ни молоком, ни сметаной такая продукция называться больше не может, пишет "Российская газета".

Истек 180-дневный период, отведенный производителям "молочки", которую изготавливают с добавлением растительных жиров, на то, чтобы изменить упаковку, название продукции и оформить новые декларации. Таковы требования техрегламента "О безопасности молока и молочной продукции", сообщает Роскачество.

Это значит, что, начиная с пятницы, на полках в магазинах не должно быть продуктов, которые мимикрируют под молочные, но таковыми не являются.

Как поясняет замруководителя Роскачества Елена Саратцева, сведения о содержании растительных жиров в молокосодержащей продукции должны быть заметны потребителю. Для этого производители должны указывать сведения о составе шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки, там же должна быть маркировка "Содержит растительные масла" размером не менее трех миллиметров.

Использовать в названиях таких товаров молочные термины теперь запрещено.

Например, сметана с растительными жирами должна называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны". Такие названия, как "сметанка", теперь запрещены, уточнила Саратцева.

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