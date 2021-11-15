Момент наезда на пешехода на переходе зафиксировала камера наблюдения в Карелии (ВИДЕО)

В объектив камеры наблюдения попал момент наезда на женщину в Сегеже.

Десятого января в Сегеже автомобилист сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк». Ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее В ГИБДД Карелии сообщали, что ЧП произошло напротив дома № 12 по улице Антикайнена в Сегеже. 42-летний водитель автомобиля «Nissan Almera» совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина получила травму.