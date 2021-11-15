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Момент наезда на пешехода на переходе зафиксировала камера наблюдения в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:11, 11 Января 2022
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

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В объектив камеры наблюдения попал момент наезда на женщину в Сегеже.

Десятого января в Сегеже автомобилист сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк». Ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее В ГИБДД Карелии сообщали, что ЧП произошло напротив дома № 12 по улице Антикайнена в Сегеже. 42-летний водитель автомобиля «Nissan Almera» совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина получила травму.

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Комментарии

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Ванёк
2022-01-11 10:47:16
Бестолковая баба .
кир
2022-01-11 12:29:40
Ванёк, надо внести в твой список ещё одну пожилую девушку. :)
zanoza
2022-01-11 11:17:26
Ванёк, почему баба бестолковая? Её должны были пропустить, а не она . А тебя надо лишить водительских прав (если они у тебя есть) за незнание правил дорожного движения, ты тоже потенциальный нарушитель.
Leopol'd
2022-01-11 12:20:23
zanoza, баба реально бестолковая. В безопасности не убедилась, даже голову не повернула. Автомобиль, даже на 30км/ч не остановится за полметра. Это полторы-две тонны железа, да еще и на зимней дороге.
Но виновен всё равно водитель. На 100% адекватность пешехода и его знание ПДД надеяться не стоило.
Ванёк
2022-01-11 11:24:29
zanoza, ой , понятно , что вина тут водителя . Но о себе то надо думать пешеходу и смотреть из-за кучи снега на дорогу , если хоть немного мозгов есть . Знатоки , блин .
zanoza
2022-01-11 11:50:25
Ванёк, вот именно, из-за кучки снега особенно не посмотришь!
asusls
2022-01-11 11:23:43
zanoza, а ты знаешь правила дорожного движения как пешеход? Или ты считаешь, что ПДД это только для авто?
Пункт 4.5 требует от пешехода убедиться в безопасности перехода: «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен»
Горожанин
2022-01-11 11:56:25
asusls, это далеко не всегда технически возможно! Попробуйте оценить скорость автомобиля, глядя ему "в лоб"... И почему водителя, движущегося по главной дороге, ПДД не обязали "убедиться", что его пропускают со второстепенной?! Требование то же, что и перед переходом, - "Уступи дорогу"! Однозначно. А п.4.5 - чисто выдумка для адвокатов, дабы водятлов отмазывать
zanoza
2022-01-11 11:49:39
asusls, так и водитель не должен игнорировать пешеходный переход, как это случилось в данном случае! Куда спешил, в тюрьму?
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