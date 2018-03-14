Монахи с Валаама просят прислать им зеленку, мази с ядом гадюки и еще 76 наименований лекарств

В Карелии монахи Валаамского монастыря просят прислать им лекарств.

Как говорится на сайте обители, каждый, кто хоть раз бывал на Валааме, отмечал неповторимую красоту острова, а также ощутил на себе непредсказуемый и суровый климат. Мороз и пронизывающий ветер с Ладоги – настоящее испытание и для насельников, и для гостей монастыря, отважившихся на паломничество в зимние месяцы.

"Как тут не захворать? И вот уже несколько лет читатели сайта Валаамской обители, живущие в близких и отдаленных уголках нашей страны и мира, помогают братии Спасо-Преображенского Валаамского монастыря поддерживать здоровье в трудных природных условиях на острове в Ладожском озере", - говорится в тексте новости .

"Лекарство от духовных болезней – пост и молитва, даны Самим Господом, но телесные недуги не обходят стороной и нас. С ними помогает справляться монастырская аптека. <> Каждого жертвователя мы сердечно благодарим за милосердный поступок и бесценный вклад в здоровье братии Валаамского монастыря. Но запасы имеют свойство оскудевать, иногда в самый неподходящий момент", - отметили в обители.

В монастырскую аптеку можно присылать или привозить лекарства. Их список здесь.

"Посылки просим направлять по адресу монастыря: 186756, Республика Карелия, Сортавальский район, о. Валаам, Валаамский монастырь (с пометкой "Ярославцеву Владимиру для аптеки"») или привозить лично - все лекарства должны иметь не истекший срок годности и целую упаковку", - рассказали в монастыре.