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Новости. Общество
17:00, 14 Марта 2018

Монахи с Валаама просят прислать им зеленку, мази с ядом гадюки и еще 76 наименований лекарств

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В Карелии монахи Валаамского монастыря просят прислать им лекарств.

Как говорится на сайте обители, каждый, кто хоть раз бывал на Валааме, отмечал неповторимую красоту острова, а также ощутил на себе непредсказуемый и суровый климат. Мороз и пронизывающий ветер с Ладоги – настоящее испытание и для насельников, и для гостей монастыря, отважившихся на паломничество в зимние месяцы.

"Как тут не захворать? И вот уже несколько лет читатели сайта Валаамской обители, живущие в близких и отдаленных уголках нашей страны и мира, помогают братии Спасо-Преображенского Валаамского монастыря поддерживать здоровье в трудных природных условиях на острове в Ладожском озере", - говорится в тексте новости .

"Лекарство от духовных болезней – пост и молитва, даны Самим Господом, но телесные недуги не обходят стороной и нас. С ними помогает справляться монастырская аптека. <> Каждого жертвователя мы сердечно благодарим за милосердный поступок и бесценный вклад в здоровье братии Валаамского монастыря. Но запасы имеют свойство оскудевать, иногда в самый неподходящий момент", - отметили в обители.

В монастырскую аптеку можно присылать или привозить лекарства. Их список здесь.

"Посылки просим направлять по адресу монастыря: 186756, Республика Карелия, Сортавальский район, о. Валаам, Валаамский монастырь (с пометкой "Ярославцеву Владимиру для аптеки"») или привозить лично - все лекарства должны иметь не истекший срок годности и целую упаковку", - рассказали в монастыре.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2018-03-14 18:56:07
Это какой-то пи...ц, товарищи! Слов нет. Аминь.
sherhan2
2018-03-14 18:28:43
Бог поможет! Да пребудет с вами сила!
Плейшнер
2018-03-14 18:23:18
Купить то сами не в состоянии служители , сколько можно побираться за счёт людей.

1
кир
2018-03-14 18:05:45
Почему часть людей может систематически не работать на пользу общества? Занимайтесь своими духовными делами с свободное время.
Саныч
2018-03-14 17:12:47
Когда это церковники без денег сидели в последнее время?
Гость
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