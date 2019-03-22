Монахи Валаамского монастыря просят пожертвовать на иконостас для нового храма

На сайте монастыря открыта рубрика "Пожертвования на иконостас для храма преподобного Серафима Саровского".

Более трех лет продолжается строительство храма преподобного Серафима Саровского на Порфирьевском острове. За это время на сайте монастыря по просьбам его читателей была открыта рубрика "Пожертвования на иконостас для храма преподобного Серафима Саровского".

"Откликнулись люди со всех уголков страны и даже из-за рубежа: из Санкт-Петербурга и Москвы, из города Шарья Костромской области и села Янтиково Чувашии, Украины и Германии и т.д. Было перечислено около 950 пожертвований, так что иконостас воистину можно назвать народным", сообщается на сайте Валаамского монастыря.

Монахи благодарят всех, кто обеспокоился и оказал помощь, и признаются, что, конечно, "прямых затрат несравненно больше, и они не смогут покрыть всех расходов на иконостас и храм, но каждая лепта, внесенная вами от сердца, с пониманием благого дела для всех нас, возрастает стократно!"

Чин освящения храма предполагается провести к празднику преподобных Сергия и Германа Валаамских во время ежегодного визита в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.