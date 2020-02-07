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Монастырю в Карелии требуются трутники на кухню и в теплицы

Новости. Общество
12:03, 08 Февраля 2020
фото: Валаамский монастырь
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Валаамский монастырь приглашает всех потрудиться.

"Просим помочь нам, Христа ради, в качестве трудников и трудниц в теплицах, келарской (кухня), экономской службах и на других различных послушаниях", - написано на сайте Валаамского монастыря.

Как отмечается на сайте монастыря, зимой на Валааме нет туристов и безмолвие удивительной карельской природы всячески располагает к внутренней работе, переосмыслению пройденного пути и поиску новых смыслов.

"Зимой братья и сёстры постоянно участвуют в уставных монастырских службах со знаменитым валаамским пением. У них есть возможность регулярно приступать к таинствам Исповеди и Причастия, обсудить свои жизненные и духовные проблемы со священнослужителем за рамками богослужения. Всё это может действенно помочь тем, кто искренне стремится к духовному исцелению в лоне Православной Церкви".

О том, как приехать на Валаам трудником, подробно написано в разделе "Трудничество".

Также вы можете написать нам на электронную почту hotel@valaam.ru, или связаться по телефону: +7 (812) 902-86-05.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sergo
2020-02-08 13:39:22
Попы сначала всех выгнали Ваалама. А теперь им рабов не хватает.
кир
2020-02-08 13:27:32
Кому на Руси жить хорошо? Валааму.
новый
2020-02-08 13:10:32
Замечено, что попы очень любят халяву.
Саныч
2020-02-08 12:20:18
Велкам, рабы!
тезка Высоцкого
2020-02-08 12:18:06
трутники - трутень...трудники- труд
Писарев
2020-02-08 13:03:59
тезка Высоцкого, Хе-хе-хе... Пусть сами работать идут, легкотрудники хреновы.
Не работающий да не ест!
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