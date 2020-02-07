Монастырю в Карелии требуются трутники на кухню и в теплицы

Валаамский монастырь приглашает всех потрудиться.

"Просим помочь нам, Христа ради, в качестве трудников и трудниц в теплицах, келарской (кухня), экономской службах и на других различных послушаниях", - написано на сайте Валаамского монастыря.

Как отмечается на сайте монастыря, зимой на Валааме нет туристов и безмолвие удивительной карельской природы всячески располагает к внутренней работе, переосмыслению пройденного пути и поиску новых смыслов.

"Зимой братья и сёстры постоянно участвуют в уставных монастырских службах со знаменитым валаамским пением. У них есть возможность регулярно приступать к таинствам Исповеди и Причастия, обсудить свои жизненные и духовные проблемы со священнослужителем за рамками богослужения. Всё это может действенно помочь тем, кто искренне стремится к духовному исцелению в лоне Православной Церкви".

О том, как приехать на Валаам трудником, подробно написано в разделе "Трудничество".

Также вы можете написать нам на электронную почту hotel@valaam.ru, или связаться по телефону: +7 (812) 902-86-05.