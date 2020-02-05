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Сантехник привез на Валаам сильный галлюциноген

Новости. Криминал
14:41, 06 Февраля 2020
фото: © Петрозаводский ЛО МВД России на транспорте
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Мужчина привез в Карелию наркотик в кубинском барабане, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что жесткий галлюциноген – ДОБ впервые был изъят в  Карелии. 

38-летний сантехник прибыл на остров на работу вахтовым методом. При личном досмотре полицейские обратили внимание на рюкзак подозреваемого, в котором находился кубинский ударный инструмент – бонго. Внутри одного из барабанов обнаружен и изъят сверток из фольги с порошкообразным веществом – броламфетамин в особо крупном размере.



Кроме этого установлено, что любитель музыки ранее неоднократно судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия и наркотических средств.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Сантехник заключен под стражу.

Ранее наркодилера с 30 кустами конопли задержали в Петрозаводске.

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Комментарии

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Ded
2020-02-06 16:17:22
То есть он вместо "опиума для народа" хотел впарить свой продукт, да еще и там, где идет "реализация" первого? Ай, молодца! :)
кир
2020-02-06 15:48:54
Зачем? Вы репрессий не хотите и слезливо охаете и вздыхаете.
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