Сантехник привез на Валаам сильный галлюциноген

Мужчина привез в Карелию наркотик в кубинском барабане, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что жесткий галлюциноген – ДОБ впервые был изъят в Карелии.

38-летний сантехник прибыл на остров на работу вахтовым методом. При личном досмотре полицейские обратили внимание на рюкзак подозреваемого, в котором находился кубинский ударный инструмент – бонго. Внутри одного из барабанов обнаружен и изъят сверток из фольги с порошкообразным веществом – броламфетамин в особо крупном размере.







Кроме этого установлено, что любитель музыки ранее неоднократно судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия и наркотических средств.



Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.



Сантехник заключен под стражу.

Ранее наркодилера с 30 кустами конопли задержали в Петрозаводске.