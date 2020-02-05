Наркодилера с 30 кустами конопли задержали в Петрозаводске

У мужчины изъяли более 500 граммов наркотика, сообщили в МВД Карелии.

По версии полицейских, в течение некоторого времени житель Петрозаводска выращивал у себя дома коноплю. Предварительно он изучил все особенности этого процесса и приобрел необходимое оборудование. В дальнейшем мужчина изготавливал марихуану, которую потреблял сам и продавал знакомым.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 37-летнего гражданина. При обыске у него изъято более 30 растений конопли и свыше 500 граммов приготовленного к сбыту наркотика.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее мужчину с метамфетамином задержали на ж/д станции в Петрозаводске.