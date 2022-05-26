Мониторинг качества всех госуслуг введут В России

Запуск мониторинга планируется в начале 2023 года, ответственным за анализ качества госуслуг назначен Минэкономразвития.

Мониторинг качества всех без исключения государственных и муниципальных услуг планируется предусмотреть в России с 2023 года. Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Информацию об этом публикует ТАСС.

«Мониторингом должны быть охвачены государственные услуги, оказываемые органами власти как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, а также в многофункциональных центрах и с использованием единого портала госуслуг, — рассказали в кабмине. — Для сравнения: сейчас он проводится по ограниченному числу услуг и преимущественно на основании отзывов граждан».

Ответственным за мониторинг назначено Минэкономразвития. Автоматизированный анализ качества предоставления госуслуг будет проходить ежедневно в режиме реального времени. Правила его проведения Минэкономразвития вместе с Минцифры должно утвердить в течение пяти месяцев после вступления постановления в силу. Еще три месяца отводится на обеспечение технической готовности информационных систем.

Полноформатный мониторинг должен стартовать в начале 2023 года — спустя 12 месяцев. Отчеты о результатах Минэкономразвития будет ежеквартально направлять в правительство.