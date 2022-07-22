«Мордобой» из-за громкой музыки произошел на байкерском фестивале в Карелии

«Тенденция к оскотиниванию наших сограждан продолжается», - считает очевидец событий, журналист Максим Берштейн.

В первый вечер фестиваля в окрестностях лагеря расположилась компания на черном джипе-мерседесе с «блатными» номерами, и начала отдыхать. Главным событием отдыха стал запуск посреди ночи акустической колонки громкостью на весь лес. Несколько часов соседи просили отдыхающих убрать звук, на что те не реагировали. Когда в 5 утра снова проснулись дети, дело закончилось дракой (по счастью, без увечий).

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