Мороз до -13 градусов ожидается в субботу в Карелии

О погоде на 23 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный.



Ночью подморозит до -7, -9 градусов, днем будет -4, -6.



В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.



Ветер южный, юго-западный умеренный.



Ночью и днем будет -2, -7 градусов, на юго-востоке похолодает до -13.