Мороз до -13 градусов ожидается в субботу в Карелии

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О погоде на 23 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный.
Ночью подморозит до -7, -9 градусов, днем будет -4, -6.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный.
Ночью и днем будет -2, -7 градусов, на юго-востоке похолодает до -13.
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